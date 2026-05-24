Video: Έκρηξη αδρεναλίνης στο GP του Καναδά (+video)
Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε με μία εκπληκτική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής την 9η pole της καριέρας του στο Μόντρεαλ. Η οποία pole ίσως αποδειχθεί και η πιο σημαντική για εκείνον μέχρι στιγμής.
Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε με μία εκπληκτική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής την 9η pole της καριέρας του στο Μόντρεαλ. Η οποία pole ίσως αποδειχθεί και η πιο σημαντική για εκείνον μέχρι στιγμής.
Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε με μία εκπληκτική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής την 9η pole της καριέρας του στο Μόντρεαλ. Η οποία pole ίσως αποδειχθεί και η πιο σημαντική για εκείνον μέχρι στιγμής.
Κυριαρχία Ράσελ από την αρχή του τριημέρου θα ήταν ένα… safe bet, λοιπόν. Και κοιτώντας κανείς τα αποτελέσματα στον Καναδά από την Παρασκευή, θα πίστευε ότι όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ο Τζορτζ έχει κερδίσει την pole για το Sprint, το Sprint και την pole για τον κυρίως αγώνα. Καμία έκπληξη εδώ, θα πείτε. Το Μόντρεαλ ήταν ανέκαθεν μία πίστα στην οποίαν ο Ράσελ τα πήγαινε περίφημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr