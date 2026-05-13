Έχουν τρελαθεί εκεί στην Βαλένθια ενόψει ΠΑΟ

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της μεγάλης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22–24 Μαΐου.

Η σειρά αυτή έχει γράψει ήδη ιστορία πριν καν ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία (67-68 και 105-107 παρ.), αλλά η Βαλένθια απάντησε με δύο νίκες στο Telekom Center Athens (87-91 και 86-89), γυρίζοντας μία σειρά που ήδη φαινόταν νεκρή. Τέσσερα νικηφόρα break σε τέσσερα παιχνίδια, κάτι που στην ιστορία των playoffs της Euroleague έχει συμβεί μόνο μία άλλη φορά, στο ξεχωριστό reverse sweep της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Παρτιζάν το 2024.

Αποτέλεσμα αυτής της αγωνιστικής παράνοιας είναι ένα Game 5 που έχει προκαλέσει κυριολεκτικά ισπανική τρέλα στις αγορές εισιτηρίων. Η Roig Arena ανακοίνωσε sold out, και στη μαύρη αγορά τα εισιτήρια που οι κάτοχοι διαρκείας «αδειάζουν» στις διάφορες πλατφόρμες αγγελιών ξεκινούν από τα 120 ευρώ, φτάνουν τα 170–180 για κεντρικά διαζώματα και εκτινάσσονται μέχρι τα 400 ευρώ για VIP θέσεις με catering. Το κίνητρο για τους ιδιοκτήτες των εισιτηρίων είναι προφανές: η Βαλένθια διεκδικεί Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της, και αυτή η ιστορική στιγμή έχει τιμή...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





