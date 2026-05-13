Ερχονται κατασχέσεις αυτοκινήτων για υπερβολική ταχύτητα;

Στη χώρα μας, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται σταδιακά, οι αριθμοί παραμένουν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους για τη σύνταξη του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο Νόμος 5209/2025 εισάγει για πρώτη φορά ένα συνεκτικό, κλιμακωτό σύστημα κυρώσεων που επικεντρώνεται όχι μόνο στην τιμωρία, αλλά και στην αποτροπή της υποτροπής. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εφαρμόζεται πλήρως το νέο πλαίσιο ορίων ταχύτητας, τα οποία διαμορφώνονται ανά τύπο οδού.

Τα νέα όρια ταχύτητας

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ο νέος ΚΟΚ ορίζει γενικό όριο 30 χλμ./ώρα εντός κατοικημένων περιοχών – σε αντίθεση με το προηγούμενο γενικό όριο των 50 χλμ./ώρα που ίσχυε παντού εντός πόλης. Εξαίρεση αποτελούν οι μεγαλύτεροι αστικοί δρόμοι: μονόδρομοι με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ή οδοί διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα επιτρέπουν ταχύτητα έως 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να ορίζει διαφορετικά. Εκτός κατοικημένων περιοχών, τα όρια είναι 130 χλμ./ώρα στους αυτοκινητόδρομους, 110 χλμ./ώρα







