Ποιους... τρέμουν οι οδηγοί στην Ελλάδα;

Πρόσφατες μελέτες και διεθνείς εκθέσεις για την οδική συμπεριφορά καταγράφουν ένα εντυπωσιακό εύρημα: σχεδόν το 90% των οδηγών παραδέχεται ότι νιώθει άγχος κατά την οδήγηση. Και η κύρια αιτία δεν είναι οι συνθήκες του δρόμου ούτε οι απαιτήσεις της κυκλοφορίας. Είναι οι άλλοι οδηγοί — οι υπερβολικές ταχύτητες, οι μηδενικές αποστάσεις ασφαλείας, η επιθετικότητα που ξεσπάει για τον παραμικρό λόγο.

Ο φόβος είναι πανευρωπαϊκός, αλλά στην Ελλάδα έχει χρώμα

Το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη, η αίσθηση ανασφάλειας στους δρόμους έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιθετική οδήγηση έχει γίνει σχεδόν κανόνας σε αστικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη ένταση: πολλοί οδηγοί ομολογούν ότι βρίζουν, κορνάρουν χωρίς λόγο ή «κολλάνε» στον προφυλακτήρα του μπροστινού τους όταν αισθάνονται ότι αδικήθηκαν στον δρόμο. Ένα μικρό αλλά ανησυχητικό ποσοστό φτάνει στο σημείο να σταματά το όχημά του για να διαπληκτιστεί.









