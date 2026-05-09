Ποιους... τρέμουν οι οδηγοί στην Ελλάδα;
Οι λακκούβες, τα αλκοτέστ, οι κάμερες ταχύτητας όλα αυτά είναι ενοχλητικά, όχι τρομακτικά. Αυτό που πραγματικά σπέρνει άγχος πίσω από το τιμόνι είναι κάτι άλλο...
Πρόσφατες μελέτες και διεθνείς εκθέσεις για την οδική συμπεριφορά καταγράφουν ένα εντυπωσιακό εύρημα: σχεδόν το 90% των οδηγών παραδέχεται ότι νιώθει άγχος κατά την οδήγηση. Και η κύρια αιτία δεν είναι οι συνθήκες του δρόμου ούτε οι απαιτήσεις της κυκλοφορίας. Είναι οι άλλοι οδηγοί — οι υπερβολικές ταχύτητες, οι μηδενικές αποστάσεις ασφαλείας, η επιθετικότητα που ξεσπάει για τον παραμικρό λόγο.
Ο φόβος είναι πανευρωπαϊκός, αλλά στην Ελλάδα έχει χρώμα
Το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη, η αίσθηση ανασφάλειας στους δρόμους έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιθετική οδήγηση έχει γίνει σχεδόν κανόνας σε αστικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη ένταση: πολλοί οδηγοί ομολογούν ότι βρίζουν, κορνάρουν χωρίς λόγο ή «κολλάνε» στον προφυλακτήρα του μπροστινού τους όταν αισθάνονται ότι αδικήθηκαν στον δρόμο. Ένα μικρό αλλά ανησυχητικό ποσοστό φτάνει στο σημείο να σταματά το όχημά του για να διαπληκτιστεί.
