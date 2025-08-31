Ακόμα και η Ferrari γίνεται ηλεκτρική - Ποιο θα είναι το όνομά της;
Ακόμα και η Ferrari γίνεται ηλεκτρική - Ποιο θα είναι το όνομά της;
Λίγους μήνες πριν την επίσημη παρουσίαση του πρώτου BEV από το Μαρανέλο, ο Τζον Έλκαν ίσως να πρόδωσε την επίσημη ονομασία του.
UPD:
Μέχρι το 2020, η Ferrari υποσχόταν πως δεν θα δούμε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πριν το τέλος της δεκαετίας. Όμως, ο ίδιος ο Τζον Έλκαν αναγκάστηκε μόλις έναν χρόνο αργότερα να πάρει πίσω όσα έλεγε και να αναιρέσει την απόφαση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα