Ακόμα και η Ferrari γίνεται ηλεκτρική - Ποιο θα είναι το όνομά της;

Μέχρι το 2020, η Ferrari υποσχόταν πως δεν θα δούμε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πριν το τέλος της δεκαετίας. Όμως, ο ίδιος ο Τζον Έλκαν αναγκάστηκε μόλις έναν χρόνο αργότερα να πάρει πίσω όσα έλεγε και να αναιρέσει την απόφαση.