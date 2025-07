ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο Μάριος των ΒΠ, οι προσδοκίες των Ισραηλινών, το Great Place to Work και οι διαφημιστές των μακαρονάδων

• Συνεχίζεται το ανακάτεμα της τράπουλας στην αγορά μας.

• Και σύμφωνα με αυτά που μου λένε, από τους νέους παίκτες δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα…

• Ο Μάριος Μπαρ. είναι το «breaking news» που σας έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα.

• Ο Μάριος έλυσε τη συνεργασία του – μετά από πολλά χρόνια – με τον Τάκη Θ. και ήδη ετοιμάζει γραφείο στη Νέα Κηφισιά.

• Εκεί, μαθαίνω – δεν επιβεβαιώνω – θα αναλάβει τα της Changan. Εκτίμησή μου όμως είναι πως δε θα τον αφήσουν μόνο σε αυτό το project…

• Η Changan Ελλάδας παράλληλα απέκτησε και Marketing τον Θωμά Χαΐδη, ένα παιδί της Kosmocar, που Κινεζοποιήθηκε…

• Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε.

• Εντυπωσιακή η πρώτη της Geely με τον Θανάση Κον. και την ομάδα του. Όλα δείχνουν πως οι Ισραηλινοί ήρθαν για να μείνουν…

• …και να φέρουν – πάρουν (don’t call me pls)

• Ασε που θέλουν να πουλάνε 2.000 αυτοκίνητα το χρόνο!

• Ο – εξαιρετικός – επικεφαλής Ran Danai της Union Automotive Group – τυχεροί που έχετε τέτοιον επικεφαλής, Θανάση – δεν κατάφερε να έρθει στην πρώτη τη δημοσιογραφική χτες – γιατί οι Ιρανοί ακόμα εκτόξευαν.

• Ήρθε όμως με την πρώτη πτήση της EL AL με το που άνοιξε ο εναέριος χώρος. Οπότε σήμερα βλέπει τους leasing – κλπ.

• Νέας επικεφαλής και στην BYD στον Σφακιανάκη.

• Καλωσορίσουμε στην αγορά μας την Κυρία Μαργαρίτα Κανδύλη, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα ως Brand Manager.

• Η Κυρία Κανδύλη μαθαίνω ότι ήταν στους κλάδους του αθλητικού ρουχισμού και των τηλεπικοινωνιών.

• Στο κάστρο της Κηφισίας, δε βλέπω να γίνεται αντικατάσταση του Διονύση Παναγ. Η ομάδα είναι ήδη πλήρης μαθαίνω.

• Η αγορά ναι, είναι στα καλά της.

• Δε λέω στα καλύτερά της, γιατί αυτά έρχονται…

• Και όταν είναι τα πράγματα καλά, βελτιώνονται και οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της.

• Είδατε η Kosmocar: «Great Place to Work» στην Ελλάδα.

• Αυτός ο οργανισμός – που αξιολόγησε το εργασιακό περιβάλλον της Kosmocar – μπαίνει στις εργασιακές κοινωνίες των εταιρειών και καταγράφει τις εμπειρίες των ίδιων των εργαζομένων.

• Στην Kosmocar, το 87% των εργαζομένων δήλωσε πως «η δουλειά μου έχει ιδιαίτερη σημασία – δεν είναι απλώς μια δουλειά».

• Δεν είναι μία ρουτίνα, αλλά έχει ουσία, έχει νόημα, υπάρχει σύνδεση με την εταιρεία και υγιής εργασιακή κουλτούρα.

• Ε ναι, όταν σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν (ανώνυμα) ότι το αισθάνονται έτσι, κάτι πάει καλά. Πολύ καλά…

• Και ιδιαίτερα σε μία χώρα – που ως λαός – ξεκινά πιο εύκολα να γκρινιάζει παρά να επαινεί…

• Η αγορά πάει καλά, έστω και αν η λιανική είναι σε μία μικρή ύπνωση…

• Κοιτάξτε, μην περιμένετε να ξυπνήσει μόνη της. Εμείς πρέπει να την τραντάξουμε.

• Αν περιμένετε η λιανική να σηκώσει κεφάλι από μόνη της, καθίστε και φτιάξτε καφέ.

• Ο κόσμος θέλει να αγοράσει – το newsauto καταγράφει ρεκόρ επισκέψεων – και αυτό δείχνει τάση.

• Μήπως λοιπόν δεν του έχουμε δείξει στον κόσμο το πώς να αγοράσει; Δεν του έχουμε πει το γιατί; Μετά από το ξύλο της οικονομικής κρίσης, δεν του έχουμε δώσει το κουράγιο να κάνει το βήμα;

• Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι όπως το 2014. Ο κόσμος ξαναστέκεται οικονομικά στα πόδια του. Και ναι, φοβάται. Αλλά όχι γιατί δεν θέλει να αγοράσει – φοβάται γιατί δεν του έχει εξηγήσει κανείς τι αγοράζει…

• Και ναι, τα αυτοκίνητα σήμερα είναι πιο ακριβά. Αλλά γιατί είναι πιο ακριβά; Το έχουμε εξηγήσει στον πελάτη;

• Μάλλον όχι επαρκώς, γιατί τον έχουμε αφήσει στα χέρια κάποιων διαφημιστικών, που κάνουν marketing για μακαρόνια, σερβιέτες, αποσμητικά – και για το αυτοκίνητο όταν βρουν χρόνο…

• Αν δεν πούμε εμείς στον κόσμο τι είναι το αυτοκίνητο, ποιος θα το πει;

• Η αγορά χρειάζεται ουσία, άμεση επαφή και μεταλαμπάδευση γνώσεων – και υπάρχουν πλέον ευκαιρίες να μιλήσεις με τον κόσμο.

• Οι εκθέσεις αυτοκινήτου ξαναζωντάνεψαν: 75.000 άνθρωποι πήγαν στην AUTO ATHINA το 2024. Πάνω από 7.500 σε μόλις 3 ημέρες στην USED CAR EXPO. Πάνω από 250.000 περιμένουμε στην AUTO THESSALONIKI 2025 στη Δ.Ε.Θ.

• Υπάρχουν τα σοβαρά Μέσα που μιλάνε πραγματικά στον καταναλωτή – και όχι μόνο σε αυτόν που… τα γράφει και στα ξαδέρφια του που τον διαβάζουν. Όλοι γνωριζόμαστε ματαξύ μας…

• Ας φύγουμε λίγο από τα κουτάκια μας. Ας πετάξουμε τα excelάκια του comfort zone και ας πάμε να κάνουμε επικοινωνία με νόημα.

• Αν δεν πάρουμε τη λιανική από το χέρι να την περπατήσουμε, τότε μην απορούμε γιατί δεν σηκώνει κεφάλι.

• Η αγορά υπάρχει. Οι ανάγκες υπάρχουν. Τα εργαλεία υπάρχουν. Το μόνο που λείπει… είναι να πατήσουμε το γκάζι.

• Γιατί αν δεν φροντίσεις εσύ να ξυπνήσεις τη λιανική, κάποιος άλλος θα το κάνει…

Τα υπόλοιπα, όπως πάντα, στην επόμενη στροφή...

ΤΤ

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

