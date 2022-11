Μουντιάλ 2022: Οι «καμικάζι» που κέρδισαν τους Γερμανούς βγάζουν το ψωμί τους στη Bundesliga

GOALLLLLLLLLLL! Takuma Asano scores for Japan in the 83rd minute!

Germany 1 - [2] Japan pic.twitter.com/BILKPx8NU1 — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) November 23, 2022

A result that means so much.



A team that means so much.



All of them heroes. All of them #MadeInJLEAGUE.



🇯🇵⚽️💪 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VAmnEzog0K — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) November 23, 2022

Deutschland verliert das erste Gruppenspiel gegen Japan mit 1:2 - auch weil der eingewechselte @doan_ritsu zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. Christian Günter und @MatzeGinter kamen nicht zum Einsatz. https://t.co/vKpg1wnnKT — SC Freiburg (@scfreiburg) November 23, 2022

A strong performance including the winning goal for Takuma Asano! He came on in the 57th minute and scored the winning goal in #GERJPN. Three points at the start for @jfa_samuraiblue. #meinVfL #Asano pic.twitter.com/HKgRJcv9ZA — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) November 23, 2022

H ομάδα του είναι αυτή την περίοδο στη 2η θέση στο πρωτάθλημα πίσω από τη Μπάγερν Μονάχου που είναι η βάση της εθνικης Γερμανίας. Οέχει αγωνιστεί αυτή τη σεζόν σε 15 ματς και έχει πετύχει 2 γκολ.Είναι στη Γερμανία από το 2020 όταν και δόθηκε δανεικός από την Αϊτχόφεν στηνΣυνολικά στην καριέρα του έχει 49 παιχνίδια στη Bundesliga και έχει σημειώσει 7 γκολ!Μάλιστα όταν ήταν μέλος της Αρμίνια είχε σκοράρει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν και είχε κερδίσει πάλι τον Νόιερ. Η ομάδα του είχε χάσει με 4-1 το 2020 και ο Ιάπωνας είχε πετύχει το γκολ της τιμής.Ο άλλος είναι ο Τακούμα Ασάνο που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 83' και χάρισε τη νίκη στους Ιάπωνες. Ο Τακούμα που είναι δεξί εξτρέμ παίζει αυτή την περίοδο στη Μπόχουμ ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στο Ανόβερο και Στουτγκάρδη.Συνολικά έχει 61 συμμετοχές και 4 γκολ στη Bundesliga και 26-4 στη Bundesliga 2.