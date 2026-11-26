Οι τάσεις στο μανικιούρ για τη φετινή σεζόν έχουν ξεκάθαρη αδυναμία στις ζεστές αποχρώσεις και το conker manicure είναι η πιο ενδιαφέρουσα απόδειξη. Με πρωταγωνιστές το καφέ και το μπορντό, δύο χρώματα που επιστρέφουν δυναμικά κάθε φθινόπωρο και χειμώνα, η συγκεκριμένη τάση συνδυάζει ό,τι αγαπάμε σε μια χειμερινή παλέτα.Το καφέ έχει κερδίσει εδώ και καιρό τη θέση του στα αγαπημένα μας neutrals, αφού ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα και δίνει μια ζεστή πινελιά ακόμη και στα πιο απλά looks. Το μπορντό, από την άλλη, προσθέτει την απαραίτητη δόση έντασης και κομψότητας. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί μια ιδιαίτερη απόχρωση που θυμίζει τα γυαλιστερά αγριοκάστανα, γνωστά και ως conkers.Τι είναι τα conker nails;Τα conker nails αντλούν την έμπνευσή τους από το χαρακτηριστικό χρώμα των γυαλιστερών καρπών της καστανιάς. Πρόκειται για ένα γήινο καφέ με διακριτικούς κόκκινους υποτόνους, που του χαρίζουν περισσότερη ζεστασιά σε σχέση με άλλες αποχρώσεις της ίδιας χρωματικής οικογένειας. Σε αντίθεση με τα πιο ψυχρά καφέ, όπως το taupe και το espresso, το conker έχει μια πιο πλούσια και ζεστή βάση.