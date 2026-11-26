Miss Universe: Μια απίστευτη σάγκα από σεξιστικές επιθέσεις, σκάνδαλα και δικαστήρια, στον ήδη κουρασμένο διαγωνισμό
Miss Universe: Μια απίστευτη σάγκα από σεξιστικές επιθέσεις, σκάνδαλα και δικαστήρια, στον ήδη κουρασμένο διαγωνισμό
Αν μη τι άλλο, τον τίτλο φέτος κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού μια παντρεμένη γυναίκα και μητέρα, η Jennifer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο
Κάπου στον κόσμο οι διαγωνισμοί ομορφιάς συνεχίζονται, με κορυφαίους βέβαια αυτούς που οδηγούν στην ανάδειξη της Miss Universe, Μις Υφήλιος. Ο τίτλος φέτος πήγε στην Jennifer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη στον θεσμό των καλλιστείων, καθώς η 27χρονη κοινωνική λειτουργός είναι η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που τον κατακτά, αφού μέχρι πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με έναν κανόνα για τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε καμία θεμιτή αιτιολογία, απαγορευόταν η συμμετοχή σε όσες είχαν συζύγους ή/και παιδιά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα