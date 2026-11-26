Κάπου στον κόσμο οι διαγωνισμοί ομορφιάς συνεχίζονται, με κορυφαίους βέβαια αυτούς που οδηγούν στην ανάδειξη της Miss Universe, Μις Υφήλιος. Ο τίτλος φέτος πήγε στην Jennifer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη στον θεσμό των καλλιστείων, καθώς η 27χρονη κοινωνική λειτουργός είναι η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που τον κατακτά, αφού μέχρι πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με έναν κανόνα για τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε καμία θεμιτή αιτιολογία, απαγορευόταν η συμμετοχή σε όσες είχαν συζύγους ή/και παιδιά.