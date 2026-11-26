Picture perfect: Πώς να προσαρμόσουμε το μακιγιάζ μας ώστε να δείχνουμε στα καλύτερά μας σε κάθε λήψη
Picture perfect: Πώς να προσαρμόσουμε το μακιγιάζ μας ώστε να δείχνουμε στα καλύτερά μας σε κάθε λήψη
Γιατί ο φακός έχει τους δικούς του κανόνες και μερικές έξυπνες κινήσεις αρκούν για να κάνουμε το μακιγιάζ μας να δείχνει αψεγάδιαστο από κάθε γωνία.
Γιατί ο φακός έχει τους δικούς του κανόνες και μερικές έξυπνες κινήσεις αρκούν για να κάνουμε το μακιγιάζ μας να δείχνει αψεγάδιαστο από κάθε γωνία.
Κάποιες μέρες το μακιγιάζ μας δείχνει ακριβώς όπως το θέλουμε στον καθρέφτη, αλλά μόλις ανοίξουμε την κάμερα του κινητού κάτι μοιάζει να αλλάζει. Η επιδερμίδα δείχνει πιο γυαλιστερή, το ρουζ φαίνεται γεμάτο μπαλώματα, το concealer τονίζει τις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια και μας μεγαλώνει ενώ το overlining μαζί με το κραγιόν είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να παρατηρήσεις. Κι ενώ η φωτογραφία μπορεί να αποτυπώνει μια στιγμή, υπάρχει μια σωστή εκδοχή μακιγιάζ που μπορεί να κάνει τη διαφορά, δίνοντας μας ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί όλες τις στιγμές.
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