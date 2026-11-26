Ο Andy Taylor, ο κιθαρίστας των Duran Duran, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο μουσικός συνέγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων οι «Save a Prayer», «Rio» και «Girls on Film», ενώ συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Robert Palmer, Rod Stewart και Belinda Carlisle.