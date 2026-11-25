Έφυγε από τη ζωή η Βερούσκα, το θρυλικό μοντέλο που έγραψε ιστορία στη μόδα των ’60s
Έφυγε από τη ζωή η Βερούσκα, το θρυλικό μοντέλο που έγραψε ιστορία στη μόδα των ’60s
Πόζαρε για φωτογράφους όπως ο Richard Avedon και ο Irving Penn, ενώ το 1966 πέρασε και στη μεγάλη οθόνη με μια σύντομη εμφάνιση στο Blow-Up του Michelangelo Antonioni.
Πόζαρε για φωτογράφους όπως ο Richard Avedon και ο Irving Penn, ενώ το 1966 πέρασε και στη μεγάλη οθόνη με μια σύντομη εμφάνιση στο Blow-Up του Michelangelo Antonioni.
ΗVeruschka, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα των δεκαετιών του ’60 και του ’70, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε στο Instagram ο φωτογράφος και πρώην σύντροφός της Franco Rubartelli, δημοσιεύοντας ένα παλιό εξώφυλλό της. Οι δυο τους είχαν επικοινωνήσει ξανά έπειτα από περισσότερα από πενήντα χρόνια. «Δεν ξέρω πώς να αποχαιρετήσω κάποιον που μόλις είχε επιστρέψει», έγραψε.
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