Παρακολουθήσαμε με προσήλωση ένα one-woman-show για το παιδικό τραύμα, την κακοποίηση, τη λύτρωση
Παρακολουθήσαμε με προσήλωση ένα one-woman-show για το παιδικό τραύμα, την κακοποίηση, τη λύτρωση
Η Γεωργία Τσαγκαράκη επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, Theatre Of The No, για να παρουσιάσει τον καταιγιστικό μονόλογό της «Mother Tongue», που ενσωματώνει stand-up comedy, spoken word, αφήγηση και animation
Η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά και κομμάτι της ταυτότητάς μας. Η Skyler Doukas απαρνείται τη μητρική της γλώσσα, την ελληνική, για την αγγλική και επανεφευρίσκει, κατά κάποιον τρόπο, τον εαυτό της. Γιατί, όμως; Η απάντηση δίνεται στον καταιγιστικό μονόλογο «Mother Tongue», που επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, Theatre Of The No, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα