Η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά και κομμάτι της ταυτότητάς μας. Η Skyler Doukas απαρνείται τη μητρική της γλώσσα, την ελληνική, για την αγγλική και επανεφευρίσκει, κατά κάποιον τρόπο, τον εαυτό της. Γιατί, όμως; Η απάντηση δίνεται στον καταιγιστικό μονόλογο «Mother Tongue», που επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, Theatre Of The No, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.