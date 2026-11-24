Υ πάρχει μια στιγμή, συνήθως λίγο πριν από το λούσιμο, που οι άκρες των μαλλιών μας δείχνουν να έχουν ζήσει μια εντελώς διαφορετική εβδομάδα από τις ρίζες. Οι ρίζες έχουν ήδη βαρύνει, ενώ οι άκρες παραμένουν ξηρές, θαμπές, μπλέκονται και σπάνε με το πρώτο πέρασμα της βούρτσας. Εκεί βρίσκει τη θέση του το hair oiling, μια συνήθεια που βάζει την περιποίηση των μαλλιών λίγα λεπτά νωρίτερα στη ρουτίνα μας. Λίγο έλαιο, απλωμένο πριν από το λούσιμο στα σημεία που το χρειάζονται, μπορεί να αλλάξει την αίσθηση των μαλλιών όταν στεγνώσουν. Το δύσκολο παραδόξως είναι να αρκεστούμε στο λίγο.Αν έχουμε γνωρίσει το hair oiling μέσα από ένα βίντεο με γυάλινα σταγονόμετρα και άψογες χωρίστρες, είναι εύκολο να το περάσουμε για άλλη μία καινούργια τάση. Η πρακτική, όμως, έχει βαθιές ρίζες στην Ινδία και συνδέεται με την παράδοση της Αγιουρβέδα. Σε πολλές οικογένειες, η εφαρμογή ελαίου στα μαλλιά συνοδεύεται από απαλό μασάζ στο κεφάλι και περνά από γενιά σε γενιά ως χειρονομία φροντίδας. Η εκδοχή που βλέπουμε σήμερα στα social media παίρνει πολλές μορφές, από το μασάζ στο τριχωτό μέχρι μια σύντομη εφαρμογή μόνο στις άκρες, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να λουστούμε.