To εντυπωσιακό Saint Laurent νυφικό της Μάιλι Σάιρους
To εντυπωσιακό Saint Laurent νυφικό της Μάιλι Σάιρους
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε στενό κύκλο στο Παλμ Σπρινγκς, με τον Anthony Vaccarello να υπογράφει τις εμφανίσεις και των δύο.
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε στενό κύκλο στο Παλμ Σπρινγκς, με τον Anthony Vaccarello να υπογράφει τις εμφανίσεις και των δύο.
Έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, η Miley Cyrus και ο Maxx Morando παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στο Παλμ Σπρινγκς. Για την τελετή, η Miley Cyrus φόρεσε ένα λευκό μεταξωτό νυφικό που σχεδίασε ειδικά για εκείνη ο Anthony Vaccarello για τον οίκο Saint Laurent.
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