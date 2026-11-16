Νέα εποχή, νέα χρώματα και φυσικά νέες ιδέες για το μανικιούρ μας! Ο χειμώνας είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για να πειραματιστούμε με τα νύχια μας, αφού οι επιλογές δεν περιορίζονται μόνο στα κλασικά μπορντό και τα γιορτινά glitter. Φέτος, το βελούδο, τα animal print και οι διάφανες jelly υφές διεκδικούν την προσοχή μας, ενώ οι αγαπημένες σκούρες αποχρώσεις παραμένουν σταθερή αξία. Από τα πιο εντυπωσιακά μανικιούρ για τις γιορτές μέχρι τις minimal επιλογές που θα υιοθετήσουμε με το ξεκίνημα του 2027, συγκεντρώνουμε τις επτά χειμερινές τάσεις στα νύχια που θα βλέπουμε παντού γύρω μας τους επόμενους μήνες.1. Velvet nails: Το μανικιούρ με όψη βελούδουΤα velvet nails συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, συνδυάζοντας την πολυτελή όψη του βελούδου με το εντυπωσιακό εφέ των μαγνητικών βερνικιών. Το αποτέλεσμα θυμίζει την απαλή, φωτεινή υφή του υφάσματος, με το φως να δημιουργεί διαφορετικές αντανακλάσεις πάνω στην επιφάνεια των νυχιών. Η τεχνική cat eye βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης. Με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, το μεταλλικό βερνίκι σχηματίζει μια φωτεινή γραμμή που μοιάζει να κινείται ανάλογα με τη γωνία του φωτός. Μπορούμε να επιλέξουμε σκούρο κόκκινο, σοκολατί ή πράσινο για ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή.