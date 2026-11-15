Η Hailey Bieber επέλεξε έναν vintage κορσέ Dolce & Gabbana για το πάρτι των γενεθλίων της
MARIE CLAIRE

Η Hailey Bieber επέλεξε έναν vintage κορσέ Dolce & Gabbana για το πάρτι των γενεθλίων της

Το bustier έχει έντονο Y2K χαρακτήρα και ανήκει στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2005 του ιταλικού οίκου.

Η Hailey Bieber επέλεξε έναν vintage κορσέ Dolce & Gabbana για το πάρτι των γενεθλίων της
ΗHailey Bieber ξεκίνησε νωρίτερα τους εορτασμούς για τα 30ά γενέθλιά της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό vintage κομμάτι από το αρχείο του οίκου Dolce & Gabbana. Ο κόκκινος κορσές με σχέδιο φιδιού, σε συνδυασμό με ένα μαύρο δαντελένιο σουτιέν που φαινόταν κάτω από το τοπ, έδωσε στην εμφάνισή της έντονη αισθητική από τη δεκαετία των 00s.

 
Στις 13 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, η Hailey συγκεντρώθηκε με αγαπημένα της πρόσωπα για ένα πάρτι γενεθλίων. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν φυσικά ο σύζυγός της, Justin Bieber, ενώ η διακόσμηση περιλάμβανε μπαλόνια και μια εντυπωσιακή ροζ τούρτα σε επίπεδα, διακοσμημένη με κεράσια.
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