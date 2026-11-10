Τα διαμάντια Boucheron που έδωσαν extra λάμψη στο Scorpion Ball του ”All’s Fair”
Τα διαμάντια Boucheron που έδωσαν extra λάμψη στο Scorpion Ball του ”All’s Fair”
Ο οίκος Boucheron υπογράφει τη διαμαντένια λάμψη του Scorpion Ball στο ''All’s Fair''.
Ο οίκος Boucheron υπογράφει τη διαμαντένια λάμψη του Scorpion Ball στο ''All’s Fair''.
Αν η ιστορική κάπα της Elizabeth Taylor ήταν ένα από τα highlight του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν του All’s Fair, τα διαμάντια του οίκου Boucheron ήταν εκείνα που ολοκλήρωσαν την εντυπωσιακή εικόνα των εμφανίσεων στο Scorpion Ball.
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