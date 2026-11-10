Η Τζέσικα Τσάστεϊν με μίνι φόρεμα Miu Miu και ανανεωμένο look στα μαλλιά
MARIE CLAIRE

Η Τζέσικα Τσάστεϊν με μίνι φόρεμα Miu Miu και ανανεωμένο look στα μαλλιά

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία με επιρροές από τα ’60s και βαθύ ντεκολτέ για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στη Νέα Υόρκη.

Η Τζέσικα Τσάστεϊν με μίνι φόρεμα Miu Miu και ανανεωμένο look στα μαλλιά
ΗJessica Chastain έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Heartland στη Νέα Υόρκη, με ανανεωμένο look στα μαλλιά και ένα τολμηρό μίνι φόρεμα του οίκου Miu Miu, που ανέδειξε την πιο ανατρεπτική πλευρά του στυλ της.

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