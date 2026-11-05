Snowflake Shadow: Η shimmer σκιά που θα φοράμε από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα

Το νέο makeup trend φέρνει στα βλέφαρα διακριτικούς ιριδισμούς και την πιο κομψή εκδοχή του glitter.



Οι χειμερινές τάσεις στο μακιγιάζ φέρνουν φέτος στο προσκήνιο μια διαφορετική εκδοχή της λάμψης. Το Snowflake Shadow είναι το makeup trend που εμπνέεται από τις νιφάδες του χιονιού και μεταφέρει στα βλέφαρα διακριτικούς ιριδισμούς, διάφανες υφές και ένα αποτέλεσμα που θυμίζει παγωμένο πέπλο.



Ξεφεύγοντας από τις έντονες σκιές με glitter, η συγκεκριμένη τάση προτείνει κάτι πιο ανάλαφρο και κομψό. Μικροσκοπικοί κόκκοι λάμψης αντανακλούν το φως σε κάθε κίνηση, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σχεδόν υγρό πάνω στα βλέφαρα. Είναι ο ιδανικός τρόπος να δώσουμε λίγη έξτρα λάμψη στο καθημερινό μας μακιγιάζ, χωρίς να γίνει υπερβολικό, ενώ μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και στις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις του χειμώνα.

05.11.2026, 15:00