Έιμι Άκτον: Ο αντίπαλός της επιστράτευσε τη μητέρα και το σκληρό παρελθόν της, αλλά εκείνη βγήκε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στο Οχάιο

Ηδημοκράτισσα Amy Acton, πρώην διευθύντρια υγείας του Οχάιο, θα είναι η επόμενη κυβερνήτης της πολιτείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που έλαβαν χώρα στις 3 Νοεμβρίου.Η Amy Acton νίκησε τον επιχειρηματία του τομέα της βιοτεχνολογίας Vivek Ramaswamy , έναν Ρεπουμπλικανό που υποστηριζόταν από τον Πρόεδρο Trump, σε μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες από αλληλοκατηγορίες και μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια που προκάλεσε κριτική σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.Η νίκη της σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες που οι κάτοικοι του Οχάιο εκλέγουν έναν Δημοκρατικό για να ηγηθεί της πολιτείας. Είναι μόλις η δεύτερη Δημοκρατική που κερδίζει το αξίωμα του κυβερνήτη στο Οχάιο τα τελευταία 35 χρόνια και αυτό ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για τη Δρ Acton, η οποία αντιμετώπισε έντονες προσωπικές επιθέσεις από τον αντίπαλό της, οι οποίες επικεντρώνονταν στην ταραχώδη παιδική της ηλικία. Μάλιστα, η υποψηφιότητά της είχε αρχικά φανεί ως μακρινή πιθανότητα, δεδομένης της μακροχρόνιας ρεπουμπλικανικής τάσης του Οχάιο.Βέβαια, η δράση της στην πολιτεία είναι γνωστή, καθώς ο απερχόμενος κυβερνήτης των Ρεπουμπλικάνων, Mike DeWine, τη διόρισε ως διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας του Οχάιο στις αρχές της πρώτης θητείας του. Κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του COVID-19, οι δύο πραγματοποιούσαν τακτικές συνεντεύξεις Τύπου, όπου ανακοίνωναν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και προωθούσαν μέτρα ασφαλείας, μέχρι την παραίτηση της από το αξίωμα τον Ιούνιο του 2020.