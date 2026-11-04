Παντρεύτηκε στα 67 της σε ένα παραμυθένιο κάστρο

Ποτέ δεν είναι αργά για να βρει κανείς την αγάπη — και η 25χρονη ηθοποιός Vanessa von Schwarz είχε πρόσφατα την ευκαιρία να το διαπιστώσει μέσα από την ιστορία της θείας της, που μοιράστηκε με το People.