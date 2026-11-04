Παντρεύτηκε στα 67 της σε ένα παραμυθένιο κάστρο
MARIE CLAIRE

Παντρεύτηκε στα 67 της σε ένα παραμυθένιο κάστρο

Η ηθοποιός Vanessa von Schwarz μοιράστηκε την ιστορία της θείας της, που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ηλιακά όρια στην αγάπη

Παντρεύτηκε στα 67 της σε ένα παραμυθένιο κάστρο
Ποτέ δεν είναι αργά για να βρει κανείς την αγάπη — και η 25χρονη ηθοποιός Vanessa von Schwarz είχε πρόσφατα την ευκαιρία να το διαπιστώσει μέσα από την ιστορία της θείας της, που μοιράστηκε με το People.

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