Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Το μοντέλο από την Ολλανδία μοιράστηκε την είδηση χθες, στο Instagram.
Το μοντέλο από την Ολλανδία μοιράστηκε την είδηση χθες, στο Instagram.
Η Lara Stone αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 42 ετών και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.
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