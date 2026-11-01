Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
MARIE CLAIRE

Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Το μοντέλο από την Ολλανδία μοιράστηκε την είδηση χθες, στο Instagram.

Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η Lara Stone αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 42 ετών και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.


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