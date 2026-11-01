Το σούπερ μόντελ Λάρα Στόουν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η Lara Stone αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 42 ετών και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.

Το μοντέλο από την Ολλανδία μοιράστηκε την είδηση στο Instagram το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, την τελευταία ημέρα του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. Όπως εξήγησε, η διάγνωση ήταν «τεράστιο σοκ», νιώθει όμως ευγνωμοσύνη που η νόσος εντοπίστηκε έγκαιρα.



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