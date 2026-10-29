H Kέιτι Χολμς φόρεσε την πιο ενδιαφέρουσα τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

H Kέιτι Χολμς φόρεσε την πιο ενδιαφέρουσα τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο

Τα παπούτσια με τις μαλακές πτυχώσεις είναι η νέα εμμονή της μόδας και συνδυάζονται ιδανικά με τζιν και δερμάτινα jackets.

H Kέιτι Χολμς φόρεσε την πιο ενδιαφέρουσα τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο
ΗKatie Holmes έχει αποδείξει πολλές φορές ότι γνωρίζει καλά την τέχνη του ανεπιτήδευτου στυλ. Οι εμφανίσεις της στους δρόμους της Νέας Υόρκης αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης για όσες αναζητούν κομψούς αλλά πρακτικούς συνδυασμούς, με κομμάτια που μπορούν πραγματικά να φορέσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

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