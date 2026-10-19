Τριχόπτωση explainer: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά

Τρίχες στη βούρτσα, τρίχες στο μπάνιο, τρίχες πάνω στις μπλούζες μας, τρίχες κυριολεκτικά παντού. Η γνώριμη αυτή κατάσταση θα μπορούσε να είναι συνώνυμη με το φθινόπωρο. Κι όμως, κάθε χρονιά, λίγο μετά το τέλος του καλοκαιριού, εμείς βρισκόμαστε αγχωμένες να αναρωτιόμαστε αν είναι όντως φυσιολογική. Η απάντηση, τις περισσότερες φορές, είναι ναι και συνδέεται με τον κύκλο ζωής της τρίχας.Κάθε τρίχα περνά από διαφορετικά στάδια, από την ανάπτυξη μέχρι τη φάση ξεκούρασης και τελικά την πτώση. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και στη διάρκεια της ημέρας μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον κύκλο, με αποτέλεσμα περισσότερες τρίχες να περνούν περίπου την ίδια περίοδο στη φάση της πτώσης. Γι’ αυτό και ξαφνικά η βούρτσα μας μοιάζει πιο γεμάτη από ποτέ.Υπάρχει όμως και το θέμα της φθοράς. Ο κρύος αέρας και η θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους μειώνουν την υγρασία, κάνοντας το τριχωτό και την τρίχα πιο ξηρά και εύθραυστα. Το πιστολάκι και οι πρέσες προσθέτουν επιπλέον καταπόνηση, οπότε η τρίχα μπορεί να σπάει και πιο εύκολα.Η λύση βρίσκεται στη σωστή φροντίδα. Eνα ειδικό σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης, καθώς και οι οροί που εφαρμόζονται στο τριχωτό και δρουν στη ρίζα των μαλλιών μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, ενώ καλό είναι να περιορίσουμε την υπερβολική θερμότητα στο styling. Προτιμάμε επίσης απαλό ξεμπέρδεμα, ειδικά όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, και αποφεύγουμε τα πολύ σφιχτά χτενίσματα.