Το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ, Σαχάρα Ρέι, πέθανε σε ηλικία 34 ετών
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Μοντέλο Τζάστιν Μπίμπερ Πέθανε

Το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ, Σαχάρα Ρέι, πέθανε σε ηλικία 34 ετών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Ρέι απεβίωσε στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένη από τους οικείους της

Το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ, Σαχάρα Ρέι, πέθανε σε ηλικία 34 ετών
Σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή το μοντέλο και σχεδιάστρια μαγιό Σαχάρα Ρέι, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Η οικογένειά της έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, με μία επίσημη ανακοίνωση. «Απεβίωσε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ήταν πολύ αγαπητή», αναφερόταν σε αυτή. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου της.

Η Σαχάρα Ρέι κέρδισε αναγνωρισιμότητα χάρη στην καριέρα της στο μόντελινγκ, ενώ ήταν ίδιαίτερα ενεργή και στα μέσα κονωνικής δικτύωσης. Στο Instagram, όπου προωθούσε τη μάρκα μαγιό της, Sahara Ray Swim, μετρούσε σχεδόν 900.000 ακόλουθους. Το 2020 δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans.

Το μοντέλο ήταν κόρη του θρυλικού Αυστραλού σέρφερ Τόνι Ρέι και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας ταξιδεύοντας μεταξύ Αυστραλίας, Καλιφόρνια και Χαβάης. 

Πριν από μερικούς μήνες, η Ρέι έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Σνόου. Η ίδια ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του μωρού της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα.

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