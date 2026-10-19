Το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ, Σαχάρα Ρέι, πέθανε σε ηλικία 34 ετών

Το μοντέλο ήταν κόρη του θρυλικού Αυστραλού σέρφερ Τόνι Ρέι και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας ταξιδεύοντας μεταξύ Αυστραλίας, Καλιφόρνια και Χαβάης.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ρέι έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Σνόου. Η ίδια ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του μωρού της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα.