Ο Ρόι Κιν εντυπωσιάστηκε από τον Σιλβέστερ Σταλόνε - Η απίθανη στιγμή με τη μπλούζα του Ράμπο, βίντεο
SPORTS
Ρόι Κιν Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ Σιλβέστερ Σταλόνε Ράμπο

Ο Ρόι Κιν εντυπωσιάστηκε από τον Σιλβέστερ Σταλόνε - Η απίθανη στιγμή με τη μπλούζα του Ράμπο, βίντεο

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει συνηθίσει να προκαλεί με τις αιχμηρές ατάκες και τον αυστηρό χαρακτήρα του, όμως η συνάντησή του με τον σπουδαίο ηθοποιό, αποκάλυψε μία διαφορετική πλευρά του.

Ο Ρόι Κιν εντυπωσιάστηκε από τον Σιλβέστερ Σταλόνε - Η απίθανη στιγμή με τη μπλούζα του Ράμπο, βίντεο
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Ο Ρόι Κιν έχει χτίσει τη φήμη του ως ένας από τους πιο σκληρούς και αυστηρούς χαρακτήρες του ποδοσφαίρου, με την αφοπλιστική ειλικρίνειά του να αποτελεί σήμα κατατεθέν. Αυτή τη φορά, όμως, ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε σε μια διαφορετική θέση, καθώς η συνάντησή του με τον θρυλικό Σιλβέστερ Σταλόνε τον έκανε να δείξει μια πλευρά που σπάνια βλέπουμε.

Η ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο podcast «Stick to Football», όπου ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος, έχοντας απέναντί του τον Κιν, τον Γκάρι Νέβιλ, τον Τζέιμι Κάραγκερ, την Τζιλ Σκοτ και τον Ίαν Ράιτ.



Ο άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με εμβληματικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες, όπως ο Ρόκι Μπαλμπόα και ο Τζον Ράμπο, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις ακόμη και σε μια παρέα γεμάτη ισχυρές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.

Το στιγμιότυπο που συζητήθηκε περισσότερο ήρθε τη στιγμή που ο Σταλόνε έκανε την εμφάνισή του στον χώρο της εκπομπής. Ο Κιν, ο οποίος φορούσε μπλούζα με τον Ράμπο, φάνηκε να προσπαθεί να την ισιώσει και να την τραβήξει προς τα κάτω, ώστε να γίνει πιο εμφανής στον σπουδαίο ηθοποιό.

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο ίδιος ο Σταλόνε σχολίασε με χιούμορ την εμφάνισή του, λέγοντας «Ωραία μπλούζα!», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη στιγμή.


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Η Τζιλ Σκοτ, από την πλευρά της, περιέγραψε την ατμόσφαιρα σαν να είχε μπει στον χώρο ένα μέλος βασιλικής οικογένειας, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η παρουσία του Αμερικανού σταρ.

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να στέκονται στην ασυνήθιστη αντίδραση του Κιν.

Πολλοί παρατήρησαν πως ο άλλοτε σκληρός μέσος έδειχνε εμφανώς εντυπωσιασμένος από τον Σταλόνε, ενώ η κίνηση με τη μπλούζα του Ράμπο αποτέλεσε το σημείο που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια.
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