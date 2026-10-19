Αυτό είναι το διάφανο καλσόν που μοιάζει με δεύτερο δέρμα
Αυτό είναι το διάφανο καλσόν που μοιάζει με δεύτερο δέρμα
Έξι αποχρώσεις, αόρατο αποτέλεσμα και διακριτική κάλυψη.
Η νέα σειρά καλσόν με ‘makeup effect’ της Calzedonia είναι μία καινοτόμος προσέγγιση στα διαφανή καλσόν, σχεδιασμένη να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των ποδιών. Με την τέλεια εναρμόνιση με όλους τους τόνους του δέρματος, αποτελούν μία αόρατη στρατηγική ομορφιάς για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στον χειμώνα.
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