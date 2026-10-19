Αυτό είναι το διάφανο καλσόν που μοιάζει με δεύτερο δέρμα
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το διάφανο καλσόν που μοιάζει με δεύτερο δέρμα

Έξι αποχρώσεις, αόρατο αποτέλεσμα και διακριτική κάλυψη.

Αυτό είναι το διάφανο καλσόν που μοιάζει με δεύτερο δέρμα
Η νέα σειρά καλσόν με ‘makeup effect’ της Calzedonia είναι μία καινοτόμος προσέγγιση στα διαφανή καλσόν, σχεδιασμένη να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των ποδιών. Με την τέλεια εναρμόνιση με όλους τους τόνους του δέρματος, αποτελούν μία αόρατη στρατηγική ομορφιάς για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στον χειμώνα.

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