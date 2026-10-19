Πήγαμε στην immersive έκθεση για τον Τιτανικό: Είναι πολύ περισσότερα από μια βιωματική εμπειρία του ναυαγίου
Πήγαμε στην immersive έκθεση για τον Τιτανικό: Είναι πολύ περισσότερα από μια βιωματική εμπειρία του ναυαγίου
Αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι, που ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί, μεταφέρει πολλά μηνύματα-γέφυρες με το σήμερα και με κάθε εποχή
Αν έχεις βιώσει κι άλλες immersive εμπειρίες στη ζωή σου, ξέρεις περίπου τι να περιμένεις: τρισδιάστατα βίντεο, αίθουσες με ολοτοίχιες προβολές 360 μοιρών και αναπαραστάσεις virtual reality. Ή νομίζεις ότι ξέρεις. Γιατί το «Titanic: An Immersive Voyage», που ξεκίνησε το υπερατλαντικό ταξίδι του στις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί, προσφέρει πολύ περισσότερα από μια βιωματική αναπαράσταση του ναυαγίου: σημεία ταύτισης της μεγάλης εκείνης τραγωδίας των αρχών του 20ου αιώνα με κάθε εποχή που ακολούθησε – και με το σήμερα.
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