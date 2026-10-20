Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση; Και άλλα σημαντικά ερωτήματα για το σύγχρονο φλερτ

Το Bumble κατάργησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κανόνες στην ιστορία των εφαρμογών γνωριμιών. Από τον Αύγουστο του 2026, σε μια ετερόφυλη γνωριμία μπορεί πλέον οποιοσδήποτε από τους δύο να στείλει πρώτος μήνυμα. Τέλος δηλαδή στην αρχή «οι γυναίκες κάνουν την πρώτη κίνηση», πάνω στην οποία η εφαρμογή έχτισε μεγάλο μέρος της ταυτότητάς της από το 2014. Παράλληλα, ο χρόνος για να απαντήσει κανείς σε μια νέα γνωριμία αυξήθηκε από 24 σε 72 ώρες. Τρεις ολόκληρες ημέρες για ένα «γεια». Αν αυτό δεν αποτελεί μικρό κοινωνιολογικό εύρημα για το πώς φλερτάρουμε σήμερα, δεν ξέρω τι αποτελεί.Η αλλαγή θα μπορούσε να περάσει ως μια επιχειρηματική είδηση από τον κόσμο της τεχνολογίας. Έχει όμως περισσότερο ενδιαφέρον ως σύμπτωμα. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν έπρεπε εξαρχής να στέλνουν πρώτες οι γυναίκες. Ούτε αν τώρα πρέπει να αναλάβουν ξανά οι άντρες. Το πραγματικό ερώτημα είναι πολύ απλούστερο: «Ποιος θα κάνει τελικά την πρώτη κίνηση;».Κανείς; Το 2004, πολύ πριν μάθουμε να αναλύουμε την ερωτική μας ζωή μέσα από εφαρμογές, αλγόριθμους και ατελείωτες συνομιλίες στο κινητό, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδούσε στην «Ακατάλληλη Σκηνή»: «Ποιος από τους δυο τολμάει αυτήν την πρώτη-πρώτη κίνηση». Οι στίχοι της Ελεάνας Βραχάλη ακούγονται σήμερα σχεδόν προφητικοί.Είκοσι δύο χρόνια αργότερα έχουμε περισσότερους τρόπους από ποτέ να βρούμε κάποιον, να μάθουμε τα πάντα γι’ αυτόν και να του μιλήσουμε. Μπορούμε να ανακαλύψουμε πού πήγε διακοπές το 2022, ποιον ακολουθεί, ποιοι είναι οι φίλοι του, τι μουσική ακούει, πού βγήκε το Σάββατο. Μπορούμε μέχρι και να ζητήσουμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη να μας γράψει τι να του στείλουμε. Να πάμε όμως μέχρι το απέναντι τραπέζι και να πούμε «γεια»; Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, που λέει άλλος καλλιτέχνης.