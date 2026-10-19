Τα νέα λανσαρίσματα που έχουν ήδη κερδίσει μία μόνιμη θέση στο νεσεσέρ μας
MARIE CLAIRE

Τα νέα λανσαρίσματα που έχουν ήδη κερδίσει μία μόνιμη θέση στο νεσεσέρ μας

Νέες προτάσεις για το μακιγιάζ και την περιποίηση της επιδερμίδας, με έμφαση στο έντονο βλέμμα όπως το υπογραμμίζει η μάσκαρα My Lash Seduction, και στη φωτεινότητα και τη νεανική όψη που χαρίζει η Ever-Youth Skin Collection.

Τα νέα λανσαρίσματα που έχουν ήδη κερδίσει μία μόνιμη θέση στο νεσεσέρ μας
Στον κόσμο της ομορφιάς υπάρχουν προϊόντα που συμπληρώνουν τη ρουτίνα μας και άλλα που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο βήμα της. Ο οίκος Dolce&Gabbana βασίζει τα νέα του λανσαρίσματα σε αυτό το σκεπτικό, δίνοντας αυτή τη σεζόν έμφαση τόσο στο μακιγιάζ όσο και στην περιποίηση της επιδερμίδας. Από ένα έντονο βλέμμα μέχρι μια ολοκληρωμένη skincare ρουτίνα, οι νέες δημιουργίες ακολουθούν τους χαρακτηριστικούς κώδικες του οίκου και συνδυάζουν αποτελεσματικότητα με μια ιδιαίτερα προσεγμένη αισθητική.

Το βλέμμα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής μας και ο οίκος Dolce&Gabbana το γνωρίζει καλά. Η νέα My Lash Seduction, από τη σειρά Classic Look, έρχεται για να χαρίσει στις βλεφαρίδες εντυπωσιακό όγκο, καμπύλη και ένταση. Με κάθε εφαρμογή οι βλεφαρίδες αποκτούν περισσότερο όγκο και άμεση καμπύλη που διαρκεί έως και 24 ώρες. Σε μία και μοναδική απόχρωση, 01 Naturally Black, η ανάλαφρη σύνθεση συνδυάζεται με ένα ειδικά σχεδιασμένο απλικατέρ με ίνες καμπύλωσης.

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