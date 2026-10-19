Τα ζώδια που επανεξετάζουν τη ζωή τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Καριέρα, σχέσεις και φιλίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τρία ζώδια, τα οποία καλούνται να αφήσουν πίσω ό,τι δεν τους εξυπηρετεί πλέον και να διεκδικήσουν όσα πραγματικά αξίζουν. Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, πέρασε στον Σκορπιό στα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρνοντας αλλαγές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αρκετές πτυχές της ζωής μας θα επανεξεταστούν και ό,τι δεν λειτουργεί θα χρειαστεί να μείνει οριστικά πίσω. Πρόκειται για μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης, που μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να έρθουμε πιο κοντά στον άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε.