Θυμόμαστε την εμφάνιση της Celine Dion, η οποία ενέπνευσε την Barbie που της αφιέρωσαν (βίντεο)

Η Barbie τίμησε τη Celine Dion δημιουργώντας μια νέα κούκλα με τη μορφή της. Η εμφάνιση της κούκλας αποτίει φόρο τιμής στο μακρυμάνικο φόρεμα που φορούσε η τραγουδίστρια όταν ερμήνευσε το θεματικό τραγούδι του «Τιτανικού», «My Heart Will Go On», στα Βραβεία Όσκαρ το 1998.Το μπλε κολιέ, σε σχήμα καρδιάς, που φοράει η κούκλα είναι εμπνευσμένο από το κολιέ γνωστό ως «καρδιά του ωκεανού», το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινηματογραφική επιτυχία του 1997. Τα μαλλιά της κούκλας είναι πιασμένα πίσω, όπως και της τραγουδίστριας στην αντίστοιχη εμφάνιση, ενώ φορά και ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια.Στα Όσκαρ του 1998 η ταινία Τιτανικός τιμήθηκε με 11 βραβεία. Μεταξύ αυτών και εκείνο του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.