Μαύρη φούστα με λευκό πουκάμισο: Η Λέα Σεϊντού δίνει γαλλικό αέρα στον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Μαύρη φούστα με λευκό πουκάμισο: Η Λέα Σεϊντού δίνει γαλλικό αέρα στον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Η Γαλλίδα ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με δύο ασπρόμαυρα σύνολα Louis Vuitton.
Η Γαλλίδα ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με δύο ασπρόμαυρα σύνολα Louis Vuitton.
ΗLéa Seydoux επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας Gentle Monster στο BFI London Film Festival, επιλέγοντας δύο εμφανίσεις με την υπογραφή του oίκου Louis Vuitton. Μετά τα τρία total black σύνολα που είχε φορέσει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Γαλλίδα ηθοποιός στράφηκε στην ασπρόμαυρη παλέτα, εξερευνώντας αυτή τη φορά δύο διαφορετικές πλευρές του προσωπικού της στυλ.
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