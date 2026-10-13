ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Μαύρη φούστα με λευκό πουκάμισο: Η Λέα Σεϊντού δίνει γαλλικό αέρα στον πιο διαχρονικό συνδυασμό
MARIE CLAIRE

Μαύρη φούστα με λευκό πουκάμισο: Η Λέα Σεϊντού δίνει γαλλικό αέρα στον πιο διαχρονικό συνδυασμό

Η Γαλλίδα ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με δύο ασπρόμαυρα σύνολα Louis Vuitton.

Μαύρη φούστα με λευκό πουκάμισο: Η Λέα Σεϊντού δίνει γαλλικό αέρα στον πιο διαχρονικό συνδυασμό
ΗLéa Seydoux επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας Gentle Monster στο BFI London Film Festival, επιλέγοντας δύο εμφανίσεις με την υπογραφή του oίκου Louis Vuitton. Μετά τα τρία total black σύνολα που είχε φορέσει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Γαλλίδα ηθοποιός στράφηκε στην ασπρόμαυρη παλέτα, εξερευνώντας αυτή τη φορά δύο διαφορετικές πλευρές του προσωπικού της στυλ.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης