Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης ο πρέσβης των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ: «Μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο»
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Τομ Μπάρακ ΗΠΑ Πρεσβεία

Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης ο πρέσβης των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ: «Μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γενί Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις - «Μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο»

Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης ο πρέσβης των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ: «Μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο»
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Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τόσο για τις συναντήσεις του με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και για την επιλογή του να διαμένει εκτός 'Αγκυρας.

Ο Ναμίκ Ταν, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γενί Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Ο Ταν αμφισβήτησε τις προτεραιότητες του Αμερικανού πρέσβη, υποστηρίζοντας ότι ασχολείται περισσότερο με την περιφερειακή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ παρά με τα καθήκοντά του στην 'Αγκυρα.

«Θα καλέσετε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν διαμένει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση των σχέσεων του Τραμπ με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αντί των καθηκόντων της πρεσβείας του, επιλέγει κατά το δοκούν το ιδανικό καθεστώς για την Τουρκία και τώρα δεν διστάζει να υποδέχεται υπουργούς Εξωτερικών άλλων κρατών στο δικό μας έδαφος;».

Μιλώντας στην εφημερίδα της αντιπολίτευσης Τζουμχουριέτ, ο Ταν επέκτεινε την κριτική του και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβεις. «Μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διορίζει πρέσβεις σε πολλές χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, ανθρώπους που αγνοούν τους κανόνες, το πρωτόκολλο και τη διπλωματική αβροφροσύνη».
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