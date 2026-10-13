Από τον Λίο στον Μοχάμεντ και από τον Μπράουν στον Αχμέντ: Τα δημοφιλέστερα ονόματα για μωρά στη Βρετανία δείχνουν πόσο έχει αλλάξει ο πληθυσμός της

Κινδυνεύουμε να δούμε τη χώρα μας να αποκόπτεται πλήρως από την πολιτιστική της κληρονομιά, δηλώνει εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου Μετανάστευσης





Από στοιχεία που εξασφάλισε η







🇬🇧 BRITAIN'S NEXT GENERATION is going to look VERY DIFFERENT from the last... In 1996, Smith, Jones and Williams topped the newborn surname rankings. By 2025, Khan, Ahmed, Ali, Hussain, Singh, Patel and Kaur were all in the top 10! According to the Daily Mail's analysis, some of these surnames have doubled in frequency, while Singh and Kaur have increased roughly fivefold. This is what demographic change looks like when you stop talking about immigration figures and start looking at who's actually being born. And these children aren't future immigrants. They're Britain's future population. Writer: Oliver https://t.co/qaWP4Uu3WJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026





Ποια επώνυμα υποχωρούν και ποια καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο Παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, το επώνυμο Τζόουνς έχει καταγράψει μείωση 43% στη συχνότητά του μεταξύ των νεογέννητων σε σύγκριση με το 1996. Αντίστοιχη είναι η υποχώρηση του Γουίλιαμς, το οποίο βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση της κατάταξης.



Άλλα επώνυμα που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα τη δεκαετία του 1990 έχουν βρεθεί εκτός της πρώτης δεκάδας και καταλαμβάνουν πλέον θέσεις από την 11η έως τη 17η.



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Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα επώνυμα Σινγκ και Καούρ, τα οποία χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από άνδρες και γυναίκες της θρησκευτικής κοινότητας των Σιχ, αντίστοιχα. Η συχνότητά τους στα νεογέννητα έχει αυξηθεί τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες.



Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις δημογραφικές αλλαγές Ο Ρομπ Μπέιτς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου της Μετανάστευσης (Centre for Migration Control), δήλωσε στην Daily Mail ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αναδεικνύουν την ταχεία δημογραφική μεταβολή που συντελείται στη Βρετανία.



«Κινδυνεύουμε να δούμε τη χώρα μας να αποκόπτεται πλήρως από την πολιτιστική της κληρονομιά και, ως αποτέλεσμα, η κοινωνία μας να γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένη», ανέφερε.



Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στα επώνυμα των νεογέννητων στη Βρετανία , καθώς παραδοσιακά βρετανικά επώνυμα που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες εμφανίζουν μεγάλη υποχώρηση, ενώ επώνυμα που συνδέονται με διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές κοινότητες κερδίζουν συνεχώς έδαφος.Από στοιχεία που εξασφάλισε η Daily Mai l, τα οποία και αποτυπώνουν τη μεταβολή στη σύνθεση των επωνύμων στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, προκύπτει ότι μεταξύ των πιο συνηθισμένων πλέον επιθέτων είναι το Αλί, Χαν και Αχμέντ, ενώ ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μικρά ονόματα για αγόρια είναι το Μοχάμεντ.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το 1996, τα τρία συχνότερα επώνυμα μεταξύ των νεογέννητων ήταν τα Σμιθ (Smith), Τζόουνς (Jones) και Γουίλιαμς (Williams). Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωναν τα Τέιλορ (Taylor), Μπράουν (Brown), Ντέιβις (Davies), Έβανς (Evans), Τόμας (Thomas), Τζόνσον (Johnson) και Γουίλσον (Wilson).Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Στη λίστα των δέκα συχνότερων επωνύμων στα νεογέννητα περιλαμβάνονται πλέον τα Σμιθ (Smith), Χαν (Khan), Άχμεντ (Ahmed), Αλί (Ali), Τζόουνς (Jones), Χουσεΐν (Hussain), Σινγκ (Singh), Γουίλιαμς (Williams), Πατέλ (Patel) και Καούρ (Kaur).Παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, το επώνυμο Τζόουνς έχει καταγράψει μείωση 43% στη συχνότητά του μεταξύ των νεογέννητων σε σύγκριση με το 1996. Αντίστοιχη είναι η υποχώρηση του Γουίλιαμς, το οποίο βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση της κατάταξης.Άλλα επώνυμα που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα τη δεκαετία του 1990 έχουν βρεθεί εκτός της πρώτης δεκάδας και καταλαμβάνουν πλέον θέσεις από την 11η έως τη 17η.Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Office for National Statistics – ONS), τα επώνυμα Χαν, Άχμεντ και Αλί έχουν διπλασιάσει τη συχνότητά τους την ίδια περίοδο.Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα επώνυμα Σινγκ και Καούρ, τα οποία χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από άνδρες και γυναίκες της θρησκευτικής κοινότητας των Σιχ, αντίστοιχα. Η συχνότητά τους στα νεογέννητα έχει αυξηθεί τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες.Ο Ρομπ Μπέιτς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου της Μετανάστευσης (Centre for Migration Control), δήλωσε στην Daily Mail ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αναδεικνύουν την ταχεία δημογραφική μεταβολή που συντελείται στη Βρετανία.«Κινδυνεύουμε να δούμε τη χώρα μας να αποκόπτεται πλήρως από την πολιτιστική της κληρονομιά και, ως αποτέλεσμα, η κοινωνία μας να γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένη», ανέφερε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα δεδομένα αφορούν τις γεννήσεις που καταγράφηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν επώνυμα που εμφανίζονταν δύο ή λιγότερες φορές.



Επιπλέον, η καταμέτρηση βασίζεται στην ακριβή ορθογραφία κάθε επωνύμου, γεγονός που σημαίνει ότι διαφορετικές γραφές του ίδιου ονόματος καταγράφονται ξεχωριστά.



Περισσότερα από 23.400 διαφορετικά επώνυμα στα νεογέννητα Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι η ποικιλία των επωνύμων στην Αγγλία και την Ουαλία αυξάνεται. Το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 23.400 διαφορετικά επώνυμα μεταξύ των νεογέννητων, έναντι 21.600 που είχαν καταγραφεί προηγουμένως.



Παράλληλα, μειώνεται ο αριθμός των επωνύμων που εμφανίζονται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα. Το 2025, μόλις 23 επώνυμα καταγράφηκαν σε τουλάχιστον 1.000 νεογέννητα, ενώ πριν από τρεις δεκαετίες ο αντίστοιχος αριθμός έφτανε τα 57.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σμιθ, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, παρά τη σημαντική μείωση των γεννήσεων στις οποίες καταγράφεται. Συγκεκριμένα, από 7.276 νεογέννητα το 1996, ο αριθμός υποχώρησε στα 4.102 το 2025.



Τα στοιχεία αναδεικνύουν όχι μόνο τη μεταβολή στη συχνότητα συγκεκριμένων επωνύμων, αλλά και τη μεγαλύτερη ποικιλία που καταγράφεται πλέον στις ληξιαρχικές εγγραφές των γεννήσεων.



Μοχάμεντ και Ολίβια τα δημοφιλέστερα ονόματα για αγόρια και κορίτσια Οι αλλαγές στα επώνυμα έρχονται σε συνέχεια των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και αφορούσαν τα δημοφιλέστερα μικρά ονόματα των παιδιών που γεννήθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία.



Σύμφωνα με τη βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το Μοχάμεντ (Muhammad) ήταν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το δημοφιλέστερο όνομα για τα αγόρια, με 5.957 νεογέννητα να λαμβάνουν το συγκεκριμένο όνομα, με αυτήν ακριβώς την ορθογραφία, το 2025.



Στα κορίτσια, η Ολίβια (Olivia) διατήρησε την πρώτη θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ η Λίλι (Lily) ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Η Αμέλια (Amelia), που ήταν δεύτερη το 2024, υποχώρησε στην τρίτη θέση.



Όσον αφορά τα αγόρια, πίσω από το Μουχάμαντ βρέθηκαν τα ονόματα Νόα (Noah) και Λίο (Leo), στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.



Συνολικά, τα δεδομένα για τα μικρά ονόματα και τα επώνυμα των νεογέννητων αποτυπώνουν τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην Αγγλία και την Ουαλία τα τελευταία 30 χρόνια, με τα παραδοσιακά βρετανικά επώνυμα να παραμένουν στην κατάταξη, αλλά με μικρότερη συχνότητα, και άλλα επώνυμα να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία.