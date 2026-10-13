Βουρκωμένη η Ρόμι Στριντ: Με απέρριψαν από τη Victoria's Secret γιατί αποφάσισαν ότι δεν θα ταίριαζω στο φετινό σόου
Βουρκωμένη η Ρόμι Στριντ: Με απέρριψαν από τη Victoria's Secret γιατί αποφάσισαν ότι δεν θα ταίριαζω στο φετινό σόου
«Με άφησαν στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρω για τόσο μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει πολύ μεγάλη ψυχική πίεση», εξομολογήθηκε το μοντέλο - Συμμετείχε στα ετήσια σόου της εταιρείας από το 2014 έως το 2018
Βουρκωμένη παρουσιάστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η Ρόμι Στριντ, εξηγώντας πως την απέρριψαν από τη «Victoria's Secret» γιατί αποφάσισαν ότι «δεν θα ταίριαζε στο φετινό σόου».
Το 31χρονο μοντέλο, που συμμετείχε στα ετήσια σόου της εταιρείας από το 2014 έως το 2018, ανέφερε πως πέρασε από κάστινγκ τον Σεπτέμβριο και ενημερώθηκε για την απόφαση αυτή, λίγες ημέρες πριν από την επίδειξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.
Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε η Στριντ στο TikTok δεν είχε ενημερωθεί ακόμα εάν θα συμμετείχε στο σόου και περιέγραφε πως ήταν δύσκολο για εκείνη να πρέπει να ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης για να συμμετέχει στο σόου, χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί: «Πήγα στη Νέα Υόρκη για να κάνω το κάστινγκ, επειδή υπάρχει μια εντελώς νέα ομάδα. Γνώριζα ήδη τον casting director. Γνώριζα ήδη και κάποιους ανθρώπους από τη φωτογράφιση που είχα κάνει μαζί τους, αλλά και πάλι έπρεπε να πάω... Νόμιζα ότι θα μάθαινα σύντομα αν θα έκανα το σόου ή όχι, αλλά δεν άκουσα τίποτα για εβδομάδες. Και νομίζω ότι είμαι σε κάποια λίστα αναμονής. Είναι Δευτέρα τώρα, το σόου είναι την Κυριακή και ακόμη δεν έχω ακούσει τίποτα. Έτσι, συνέχισα να ζητάω ενημέρωση από το πρακτορείο μου, αλλά προφανώς παραμένω σε αυτή τη λίστα αναμονής. Έχουν ήδη περάσει πέντε εβδομάδες από το κάστινγκ. Οπότε, ψυχολογικά, ήταν λίγο σαν τρενάκι του λούνα παρκ για μένα, αφού έπρεπε να συνεχίσω την προπόνηση χωρίς να ξέρω αν τελικά θα συμμετέχω».
Δείτε το βίντεο
«Προπονήθηκα γι' αυτό όλο το καλοκαίρι, γιατί έπρεπε να καταβάλω λίγη περισσότερη προσπάθεια, καθώς έχω δύο παιδιά και, ξέρετε πώς είναι, το σώμα σου χρειάζεται λίγο περισσότερη γυμναστική από πριν. Ένιωθα ότι ήθελα να κάνω ξανά το σόου, ακόμη και μετά τα παιδιά, γιατί ένιωθα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή», συμπλήρωνε.
Το βίντεο έκλεινε με τη Στριντ να λέει: «Το σόου είναι την Κυριακή και δεν με έχουν απορρίψει, αλλά ούτε και με έχουν επιβεβαιώσει, και νομίζω ότι τελικά θα είναι "όχι". Αλλά συνεχίζω να προπονούμαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Στη μόδα και στο μόντελινγκ όλα γίνονται πραγματικά την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω. Έκανα ό,τι μπορούσα. Πήγα στο κάστινγκ, προπονήθηκα και τώρα είναι εκτός του ελέγχου μου».
Σε δεύτερο βίντεο, λίγες ώρες αργότερα, το μοντέλο παρουσιάζεται συναισθηματικά φορτισμένη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αποκαλύπτοντας πως είχε μάθει ότι η απάντηση ήταν αρνητική. «Είναι "όχι", και είναι εντάξει, γιατί η απόρριψη είναι μέρος του μόντελινγκ και αυτό είναι απολύτως εντάξει», είπε.
Όπως δήλωσε η booker της ανέφερε: «Ήσουν υπέροχη, αλλά αποφάσισαν ότι δεν θα ταίριαζες στο φετινό σόου».
Και συμπλήρωσε: «Μου είπε "Είχες ήδη αποδεσμευτεί", που είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτή που μου έλεγαν. Τις τελευταίες εβδομάδες ζητούσα από την IMG να με ενημερώσει. Για μένα, που έχω δύο παιδιά και μια οικογένεια να φροντίσω, αυτό απαιτεί πολύ χρόνο».
Η Στριντ, τέλος, τόνισε πως δέχτηκε τεράστια ψυχολογική πίεση όλο αυτό το διάστημα και θεωρεί πως δεν ήταν απόλυτα ειλικρινείς απέναντί της: «Όλη αυτή η ιστορία δεν βγάζει νόημα, και αυτό με κάνει να νιώθω ακόμη χειρότερα από το ότι δεν πήρα τη δουλειά. Δεν αισθάνομαι ότι έχω τη στήριξη του πρακτορείου μου. Δεν αισθάνομαι ότι έχω την πλήρη εικόνα. Απλώς να είστε ειλικρινείς, να μου το πείτε και μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου και να το αφήσω πίσω μου, γιατί είναι εντάξει. Αν αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει, θα ήθελα απλώς να το ξέρω. Και τώρα με άφησαν στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρω για τόσο μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει πολύ μεγάλη ψυχική πίεση. Όπως και να έχει, είναι ένα κλειστό κεφάλαιο και πιθανότατα θα είναι ένα καλό σόου. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω κάστινγκ στο μέλλον, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη η διαδικασία. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκαν και, προφανώς, θα ήθελα να κρατήσω τις θετικές αναμνήσεις».
Το 31χρονο μοντέλο, που συμμετείχε στα ετήσια σόου της εταιρείας από το 2014 έως το 2018, ανέφερε πως πέρασε από κάστινγκ τον Σεπτέμβριο και ενημερώθηκε για την απόφαση αυτή, λίγες ημέρες πριν από την επίδειξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.
Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε η Στριντ στο TikTok δεν είχε ενημερωθεί ακόμα εάν θα συμμετείχε στο σόου και περιέγραφε πως ήταν δύσκολο για εκείνη να πρέπει να ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης για να συμμετέχει στο σόου, χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί: «Πήγα στη Νέα Υόρκη για να κάνω το κάστινγκ, επειδή υπάρχει μια εντελώς νέα ομάδα. Γνώριζα ήδη τον casting director. Γνώριζα ήδη και κάποιους ανθρώπους από τη φωτογράφιση που είχα κάνει μαζί τους, αλλά και πάλι έπρεπε να πάω... Νόμιζα ότι θα μάθαινα σύντομα αν θα έκανα το σόου ή όχι, αλλά δεν άκουσα τίποτα για εβδομάδες. Και νομίζω ότι είμαι σε κάποια λίστα αναμονής. Είναι Δευτέρα τώρα, το σόου είναι την Κυριακή και ακόμη δεν έχω ακούσει τίποτα. Έτσι, συνέχισα να ζητάω ενημέρωση από το πρακτορείο μου, αλλά προφανώς παραμένω σε αυτή τη λίστα αναμονής. Έχουν ήδη περάσει πέντε εβδομάδες από το κάστινγκ. Οπότε, ψυχολογικά, ήταν λίγο σαν τρενάκι του λούνα παρκ για μένα, αφού έπρεπε να συνεχίσω την προπόνηση χωρίς να ξέρω αν τελικά θα συμμετέχω».
Δείτε το βίντεο
@romeestrijd ♬ original sound - romee strijd
«Προπονήθηκα γι' αυτό όλο το καλοκαίρι, γιατί έπρεπε να καταβάλω λίγη περισσότερη προσπάθεια, καθώς έχω δύο παιδιά και, ξέρετε πώς είναι, το σώμα σου χρειάζεται λίγο περισσότερη γυμναστική από πριν. Ένιωθα ότι ήθελα να κάνω ξανά το σόου, ακόμη και μετά τα παιδιά, γιατί ένιωθα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή», συμπλήρωνε.
Το βίντεο έκλεινε με τη Στριντ να λέει: «Το σόου είναι την Κυριακή και δεν με έχουν απορρίψει, αλλά ούτε και με έχουν επιβεβαιώσει, και νομίζω ότι τελικά θα είναι "όχι". Αλλά συνεχίζω να προπονούμαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Στη μόδα και στο μόντελινγκ όλα γίνονται πραγματικά την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω. Έκανα ό,τι μπορούσα. Πήγα στο κάστινγκ, προπονήθηκα και τώρα είναι εκτός του ελέγχου μου».
Σε δεύτερο βίντεο, λίγες ώρες αργότερα, το μοντέλο παρουσιάζεται συναισθηματικά φορτισμένη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αποκαλύπτοντας πως είχε μάθει ότι η απάντηση ήταν αρνητική. «Είναι "όχι", και είναι εντάξει, γιατί η απόρριψη είναι μέρος του μόντελινγκ και αυτό είναι απολύτως εντάξει», είπε.
Όπως δήλωσε η booker της ανέφερε: «Ήσουν υπέροχη, αλλά αποφάσισαν ότι δεν θα ταίριαζες στο φετινό σόου».
Και συμπλήρωσε: «Μου είπε "Είχες ήδη αποδεσμευτεί", που είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτή που μου έλεγαν. Τις τελευταίες εβδομάδες ζητούσα από την IMG να με ενημερώσει. Για μένα, που έχω δύο παιδιά και μια οικογένεια να φροντίσω, αυτό απαιτεί πολύ χρόνο».
Η Στριντ, τέλος, τόνισε πως δέχτηκε τεράστια ψυχολογική πίεση όλο αυτό το διάστημα και θεωρεί πως δεν ήταν απόλυτα ειλικρινείς απέναντί της: «Όλη αυτή η ιστορία δεν βγάζει νόημα, και αυτό με κάνει να νιώθω ακόμη χειρότερα από το ότι δεν πήρα τη δουλειά. Δεν αισθάνομαι ότι έχω τη στήριξη του πρακτορείου μου. Δεν αισθάνομαι ότι έχω την πλήρη εικόνα. Απλώς να είστε ειλικρινείς, να μου το πείτε και μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου και να το αφήσω πίσω μου, γιατί είναι εντάξει. Αν αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει, θα ήθελα απλώς να το ξέρω. Και τώρα με άφησαν στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρω για τόσο μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει πολύ μεγάλη ψυχική πίεση. Όπως και να έχει, είναι ένα κλειστό κεφάλαιο και πιθανότατα θα είναι ένα καλό σόου. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω κάστινγκ στο μέλλον, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη η διαδικασία. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκαν και, προφανώς, θα ήθελα να κρατήσω τις θετικές αναμνήσεις».
@romeestrijd
💋💋💋♬ original sound - romee strijd
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