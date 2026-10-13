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RJ Mitte: «Διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών»
MARIE CLAIRE

RJ Mitte: «Διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών»

Όταν είχε μοιραστεί την ιστορία του ο πρωταγωνιστής του «Breaking Bad» που πέθανε σε ηλικία 34 ετών

RJ Mitte: «Διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών»
Ο RJ Mitte, που υποδυόταν τον γιο του κεντρικού χαρακτήρα Walter White (Bryan Cranston), Walter White Jr, στο «Breaking Bad» πέθανε σε ηλικία 34 ετών. Εκπρόσωπός του δήλωσε στον Τύπο ότι ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του. Με αφορμή τον πρόωρο θάνατό του, θυμόμαστε απόσπασμα παλαιότερης ομιλίας του ηθοποιού που είχε εγκεφαλική παράλυση, στην οποία είχε μιλήσει για την αναπηρία του και τη σημασία της εκπροσώπησής της στο Χόλιγουντ.

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