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Καταδικάστηκε τρανς που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι 21χρονο μετά από ερωτική συνεύρεση στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταδίκη Τρανς Φυλάκιση

Καταδικάστηκε τρανς που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι 21χρονο μετά από ερωτική συνεύρεση στη Θεσσαλονίκη

Το 25χρονο τρανς άτομο κρίθηκε ένοχο από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αποφασίστηκε η ποινή του ενός έτους να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως - Ανακάλυψε ότι δεν είναι γυναίκα και άρχισε να τρέχει, είπε αυτόπτης μάρτυρας για το θύμα

Καταδικάστηκε τρανς που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι 21χρονο μετά από ερωτική συνεύρεση στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καταδικάστηκε το τρανς άτομο που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι έναν 21χρονο από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από ερωτική συνεύρεση στην οδό Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Το 25χρονο τρανς άτομο κρίθηκε ένοχο από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αποφασίστηκε η ποινή του να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από έντονο λεκτικό καβγά που είχε το θύμα με το 25χρονο άτομο. Η διαφωνία φαίνεται πως προέκυψε σχετικά με τα χρήματα που είχε δώσει ο 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε για την ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής.

Όπως κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επέδειξε και φωτογραφίες από τα τραύματα του 21χρονου, είδε το θύμα να τρέχει έντρομο και να παρακαλάει το 25χρονο άτομο να μην τον χτυπήσει, καθώς εκείνο τον κυνηγούσε κρατώντας ένα τούβλο στο χέρι.

«Όταν ανακάλυψε ότι δεν είναι γυναίκα, βγήκε τρέχοντας από το σπιτάκι και ο κατηγορούμενος τον κυνηγούσε από πίσω με το τούβλο στο χέρι. Τον χτύπησε μπροστά μου, το θύμα έπεσε κάτω και άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο», είπε.

Στην απολογία του, το 25χρονο τρανς άτομο ισχυρίστηκε ότι το θύμα είχε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης ερωτικής πράξης και η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει. «Με τραβούσε από τα μαλλιά και έκανε πράγματα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Ζητούσε τα χρήματα που μου είχε δώσει, αλλά δεν θα τα επέστρεφα, καθώς είχαμε ξεκινήσει την ερωτική πράξη. Τον χτύπησα στο κεφάλι γιατί φοβήθηκα», υποστήριξε.
Στράτος Λούβαρης
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