Καταδικάστηκε τρανς που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι 21χρονο μετά από ερωτική συνεύρεση στη Θεσσαλονίκη
Καταδικάστηκε τρανς που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι 21χρονο μετά από ερωτική συνεύρεση στη Θεσσαλονίκη
Το 25χρονο τρανς άτομο κρίθηκε ένοχο από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αποφασίστηκε η ποινή του ενός έτους να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως - Ανακάλυψε ότι δεν είναι γυναίκα και άρχισε να τρέχει, είπε αυτόπτης μάρτυρας για το θύμα
Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καταδικάστηκε το τρανς άτομο που χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι έναν 21χρονο από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από ερωτική συνεύρεση στην οδό Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.
Το 25χρονο τρανς άτομο κρίθηκε ένοχο από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αποφασίστηκε η ποινή του να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από έντονο λεκτικό καβγά που είχε το θύμα με το 25χρονο άτομο. Η διαφωνία φαίνεται πως προέκυψε σχετικά με τα χρήματα που είχε δώσει ο 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε για την ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής.
Όπως κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επέδειξε και φωτογραφίες από τα τραύματα του 21χρονου, είδε το θύμα να τρέχει έντρομο και να παρακαλάει το 25χρονο άτομο να μην τον χτυπήσει, καθώς εκείνο τον κυνηγούσε κρατώντας ένα τούβλο στο χέρι.
«Όταν ανακάλυψε ότι δεν είναι γυναίκα, βγήκε τρέχοντας από το σπιτάκι και ο κατηγορούμενος τον κυνηγούσε από πίσω με το τούβλο στο χέρι. Τον χτύπησε μπροστά μου, το θύμα έπεσε κάτω και άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο», είπε.
Στην απολογία του, το 25χρονο τρανς άτομο ισχυρίστηκε ότι το θύμα είχε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης ερωτικής πράξης και η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει. «Με τραβούσε από τα μαλλιά και έκανε πράγματα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Ζητούσε τα χρήματα που μου είχε δώσει, αλλά δεν θα τα επέστρεφα, καθώς είχαμε ξεκινήσει την ερωτική πράξη. Τον χτύπησα στο κεφάλι γιατί φοβήθηκα», υποστήριξε.
Το 25χρονο τρανς άτομο κρίθηκε ένοχο από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αποφασίστηκε η ποινή του να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από έντονο λεκτικό καβγά που είχε το θύμα με το 25χρονο άτομο. Η διαφωνία φαίνεται πως προέκυψε σχετικά με τα χρήματα που είχε δώσει ο 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε για την ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής.
Όπως κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επέδειξε και φωτογραφίες από τα τραύματα του 21χρονου, είδε το θύμα να τρέχει έντρομο και να παρακαλάει το 25χρονο άτομο να μην τον χτυπήσει, καθώς εκείνο τον κυνηγούσε κρατώντας ένα τούβλο στο χέρι.
«Όταν ανακάλυψε ότι δεν είναι γυναίκα, βγήκε τρέχοντας από το σπιτάκι και ο κατηγορούμενος τον κυνηγούσε από πίσω με το τούβλο στο χέρι. Τον χτύπησε μπροστά μου, το θύμα έπεσε κάτω και άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο», είπε.
Στην απολογία του, το 25χρονο τρανς άτομο ισχυρίστηκε ότι το θύμα είχε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης ερωτικής πράξης και η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει. «Με τραβούσε από τα μαλλιά και έκανε πράγματα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Ζητούσε τα χρήματα που μου είχε δώσει, αλλά δεν θα τα επέστρεφα, καθώς είχαμε ξεκινήσει την ερωτική πράξη. Τον χτύπησα στο κεφάλι γιατί φοβήθηκα», υποστήριξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα