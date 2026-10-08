Ιπτάμενα αυτοκίνητα στο show της Louis Vuitton
Ιπτάμενα αυτοκίνητα στο show της Louis Vuitton
Ο Nicolas Ghesquière παρουσίασε τη συλλογή Louis Vuitton για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από το μέλλον.
Ο Nicolas Ghesquière παρουσίασε τη συλλογή Louis Vuitton για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από το μέλλον.
Στην Cour Carrée του Λούβρου, 34 αυτοκίνητα τοποθετήθηκαν στον αέρα, πάνω από την πασαρέλα, δημιουργώντας την εικόνα μιας φουτουριστικής πόλης. Αυτή ήταν η σκηνή που ανρίκρισαν οι προσκεκλημένοι του οίκου Louis Vuitton στην επίδειξη για την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Τα οχήματα, καλυμμένα με το χαρακτηριστικό μοτίβο Damier του οίκου, αποτέλεσαν το κεντρικό στοιχείο του σκηνικού.
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