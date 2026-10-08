Ιπτάμενα αυτοκίνητα στο show της Louis Vuitton

Σ

την Cour Carrée του

, 34 αυτοκίνητα τοποθετήθηκαν στον αέρα, πάνω από την πασαρέλα, δημιουργώντας την εικόνα μιας φουτουριστικής πόλης. Αυτή ήταν η σκηνή που ανρίκρισαν οι προσκεκλημένοι του οίκου

στην επίδειξη για την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Τα οχήματα, καλυμμένα με το χαρακτηριστικό μοτίβο





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του οίκου, αποτέλεσαν το κεντρικό στοιχείο του σκηνικού.

Damier