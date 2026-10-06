To εκκεντρικό front row του οίκου Valentino στο Παρίσι

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επίδειξη της συλλογής Valentino Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με τίτλο Antibiblioteca, συγκέντρωσε στο Παρίσι ένα εντυπωσιακό front row, με προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη μόδα να υιοθετούν την εκκεντρική αισθητική του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Alessandro Michele.