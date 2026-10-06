To εκκεντρικό front row του οίκου Valentino στο Παρίσι
MARIE CLAIRE

To εκκεντρικό front row του οίκου Valentino στο Παρίσι

Animal prints, έντονα χρώματα, statement πανωφόρια και μια γενναία δόση μαξιμαλισμού κυριάρχησαν στις εμφανίσεις των διάσημων καλεσμένων του Alessandro Michele.

To εκκεντρικό front row του οίκου Valentino στο Παρίσι
Ηεπίδειξη της συλλογής Valentino Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με τίτλο Antibiblioteca, συγκέντρωσε στο Παρίσι ένα εντυπωσιακό front row, με προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη μόδα να υιοθετούν την εκκεντρική αισθητική του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Alessandro Michele.

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