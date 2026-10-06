Ιδιοτροπίες των σταρ ή αγένεια των θεατών στο θέατρο; Το νέο viral βίντεο της Τζίλιαν Άντερσον προκάλεσε προβληματισμό

Σε ένα νέο βίντεο που έγινε viral, η Gillian Anderson εμφανίζεται να απευθύνεται σε μια παρέα φαν της, στη νέα παράστασή της στο Γουέστ Εντ, και να τους λέει: «Δεν μπορεί να έρχεστε 20 φορές και να κάθεστε στην πρώτη σειρά, θα με τρελάνει αυτό».