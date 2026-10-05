Η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις: Εκατοντάδες σχολεία κλειστά σε όλη τη χώρα
MARIE CLAIRE

Η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις: Εκατοντάδες σχολεία κλειστά σε όλη τη χώρα

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν

Η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις: Εκατοντάδες σχολεία κλειστά σε όλη τη χώρα
Σχεδόν 500 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας παρέμειναν για ακόμα μία ημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, κλειστά, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, στο πλαίσιο των μεγάλων μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα. Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, οι αρχές ανέφεραν ότι θα παρέμενε κλειστό περίπου το ένα τρίτο από τα 468 λύκεια. Αύριο, Τρίτη, αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

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