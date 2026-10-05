Λουκάς Κατσίκας: Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι η ζωντανή καρδιά της Αθήνας

Τριάντα δύο χρόνια Νύχτες Πρεμιέρας, τριάντα από αυτά με τον Λουκά Κατσίκα κάπου μέσα στο πλάνο. Και από το 2016, δέκα χρόνια πια, στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Μια δεκαετία κάθε άλλο παρά ανέφελη: το κλείσιμο του Πήγασου το 2017 άφησε το φεστιβάλ χωρίς γραφεία, ακολούθησε η πανδημία και το κλείσιμο των κινηματογραφικών αιθουσών, ύστερα η νέα πραγματικότητα του streaming και, πιο πρόσφατα, η απώλεια της επιχορήγησης που έφερε τις Νύχτες Πρεμιέρας πολύ κοντά στην ανυπαρξία.Κι όμως, υπήρξαν. Όπως κάθε Σεπτέμβριο, χάρη σε μια ομάδα τόσο μικρή ώστε, όπως λέει ο Λουκάς, «κάθε παιδί είναι στην κυριολεξία ένα τμήμα». Στη δική του θητεία, ο ίδιος είδε επίσης να κλείνουν αίθουσες που υπήρξαν συνώνυμες με το φεστιβάλ, αποχαιρέτησε το Ιντεάλ στην τελευταία του προβολή, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώτη απόσυρση ταινίας στην ιστορία του θεσμού και συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε πολύ πριν αποκτήσει τον τίτλο του καλλιτεχνικού διευθυντή: να στέκεται όρθιος στο πίσω μέρος της αίθουσας και να κοιτάζει όχι μόνο την οθόνη, αλλά και το κοινό. Ίσως τελικά αυτοί οι αριθμοί που περιγράφουν καλύτερα τη θητεία του να μην είναι τα 30 χρόνια παρουσίας στο φεστιβάλ ούτε τα 10 χρόνια στο τιμόνι του, αλλά οι αμέτρητες ώρες στο σκοτάδι μιας κινηματογραφικής αίθουσας.Και ίσως αυτή να είναι η εικόνα που δικαιώνει τις επιλογές του: μια λαοθάλασσα από 25χρονους -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- θεατές να βγαίνει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου από το θέατρο Ολύμπια έχοντας μόλις παρακολουθήσει τη sold out προβολή του Club Kid του Τζόρνταν Φέρστμαν (που ήταν και η ταινία έναρξης του φεστιβάλ, τρεις μέρες νωρίτερα).