8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία
8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία
Η Γιαπωνέζα ποπ σταρ Hirata Runa
Μια 8χρονη ποπ σταρ πέθανε μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφάνισή της σε συναυλία. Η Hirata Runa από τη Ναγκόγια της Ιαπωνίας έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση στο X.
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