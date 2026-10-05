8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία
MARIE CLAIRE

8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία

Η Γιαπωνέζα ποπ σταρ Hirata Runa

8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία
Μια 8χρονη ποπ σταρ πέθανε μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφάνισή της σε συναυλία. Η Hirata Runa από τη Ναγκόγια της Ιαπωνίας έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση στο X.

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