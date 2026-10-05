8χρονη ποπ σταρ πέθανε από επιπλοκή της γρίπης, πέντε ημέρες μετά από συναυλία

Μια 8χρονη ποπ σταρ πέθανε μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφάνισή της σε συναυλία. Η Hirata Runa από τη Ναγκόγια της Ιαπωνίας έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση στο X.