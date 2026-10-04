Το λευκό μακρυμάνικο T-shirt είναι το κομμάτι που θα φοράμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Μπορεί να μην είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, όμως το μακρυμάνικο T-shirt είναι ένας από τους πιο χρήσιμους συμμάχους του φθινοπωρινού ντυσίματος. Όπως και το κλασικό λευκό κοντομάνικο T-shirt, αποτελεί ένα από εκείνα τα basics που μπορεί να μην πρωταγωνιστούν πάντα σε ένα look, είναι όμως συχνά το στοιχείο που το κάνει να λειτουργεί.