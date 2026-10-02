Μάργκαρετ Άτγουντ: «Ο Θεός δημιούργησε το μεσαίο δάχτυλο για έναν λόγο»

Μια από τις σπουδαιότερες συγγραφείς των καιρών μας, η Margaret Atwood, γνωστή μεταξύ άλλων για την «Ιστορία της Θεραπαίνιδας» («The Handmaid’s Tale»), από την τηλεοπτική μεταφορά της, διατηρεί το κοφτερό πνεύμα στα 86 χρόνια της, όπως επιβεβαιώνει μια νέα συνέντευξη που έδωσε στους Times, με τίτλο «Ο Θεός δημιούργησε το μεσαίο δάχτυλο για έναν λόγο». Η Atwood, αν και όπως σχολιάζει «πλέον όλοι είναι καλοί μαζί μου, θέλουν να προλάβουν πριν πεθάνω», δεν έχει ανάγκη να κάνει την «καλή», ποτέ δεν την απασχολούσε αυτό. Ανέκαθεν, όπως υπογραμμίζει εφημερίδα, αδιαφορούσε για τις προσδοκίες που έτρεφε η κοινωνία από μια γυναίκα, να είναι «ευχάριστη».