Έχουμε και λέμε: Επιστρέφει ο παλιός, ο ορθόδοξος σεξισμός;

Για χρόνια πιστεύαμε ότι η ισότητα των φύλων ακολουθεί μία σταθερή πορεία προς τα εμπρός: κάθε γενιά είναι λίγο πιο προοδευτική από την προηγούμενη και οι κατακτήσεις συνεχίζονται μέχρι να πετύχουμε την πλήρη ισότητα – δηλαδή σε περίπου 120 χρόνια, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα. Η υπόθεση αυτή όμως δεν επιβεβαιώνεται. Νεότεροι άνδρες εμφανίζονται πιο παραδοσιακοί από μεγαλύτερες γενιές, θεσμοί αποδυναμώνονται και, κυρίως, απόψεις που θεωρούσαμε απολύτως ξεπερασμένες επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο από επίσημα χείλη. Από τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών και τις «σοβαρές γυναίκες με τις μακριές φούστες» μέχρι τον Trump και τον συνεχή υποβιβασμό των γυναικών δημοσιογράφων, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξετάζει την αντίδραση στην πρόοδο των τελευταίων ετών. Ποιος φοβάται τον φεμινισμό; Πώς πρέπει να αντιδράμε όταν ο σεξισμός επιστρέφει; Και τελικά, μήπως δεν επιστρέφουν οι παλιές αντιλήψεις αλλά η άδεια να τις λέει κανείς φωναχτά;