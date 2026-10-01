Η Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς έκανε την ωραιότερη εμφάνιση μέχρι τώρα στην περιοδεία του «Λογική και Ευαισθησία»
Η Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς έκανε την ωραιότερη εμφάνιση μέχρι τώρα στην περιοδεία του «Λογική και Ευαισθησία»
Με ένα look του οίκου Alaia.
Με ένα look του οίκου Alaia.
ΗDaisy Edgar-Jones φαίνεται πως βρήκε την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στον ρομαντισμό της νέας της ταινίας και στο προσωπικό της στιλ. Στην επίσημη φωτογράφιση του «Λογική και Ευαισθησία» στο Σίδνεϊ, εμφανίστηκε με ένα ιβουάρ φόρεμα Alaïa, κάνοντας ίσως την πιο όμορφη εμφάνισή της μέχρι τώρα στην περιοδεία προώθησης.
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