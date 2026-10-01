Κρίστα Πάικ: Φόβοι για εγκεφαλική βλάβη μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η καρδιά της Christa Pike συνέχισε να χτυπάει ακόμα και μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επείγον αίτημα για τη διακοπή της εκτέλεσης ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, αναφέροντας: «Η κ. Pike έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει». Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη Pike «δεχόταν μέτρα για τη διάσωσή της» στο νοσοκομείο, αφού της είχαν χορηγηθεί δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης.