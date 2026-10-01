Κρίστα Πάικ: Φόβοι για εγκεφαλική βλάβη μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Κρίστα Πάικ: Φόβοι για εγκεφαλική βλάβη μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Οι δικηγόροι της προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να αναστείλουν την εκτέλεση της 50χρονης που είχε καταδικαστεί για μια δολοφονία που είχε διαπράξει στα 18 χρόνια της, προτού έρθουν στο φως πληροφορίες για σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία της
Η καρδιά της Christa Pike συνέχισε να χτυπάει ακόμα και μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επείγον αίτημα για τη διακοπή της εκτέλεσης ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, αναφέροντας: «Η κ. Pike έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει». Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη Pike «δεχόταν μέτρα για τη διάσωσή της» στο νοσοκομείο, αφού της είχαν χορηγηθεί δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης.
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